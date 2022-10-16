أكدت الأنباء، اليوم الأحد، على انطلاق المرحلة التجريبية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك بعد إغلاق نظام “جدارة”.

وتسعى المنصة التي يشغلها ويشرف عليها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خلال مرحلة الإطلاق التجريبية، إلى دمج بيانات طالبي العمل وأصحاب الأعمال المسجلين في منصتي “طاقات” و”جدارة”، وتحويلهم للمنصة الجديدة.

وتوفر منصة “جدارات” الاطلاع على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، والتقديم عليها، دون أن تتأثر بيانات المسجلين أو مزاياهم السابقة، وستتضمن المراحل القادمة من المنصة مزايا وخدمات إضافية ستعلن في حينه.