أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير إنشاء مكاتب الإدارة لوجهة البحر الأحمر والتي تقع في مدينة الموظفين.

ولفتت إلى أن المدينة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية والتي تبلغ 500 موظف وتتضمن مرافقا حيوية.

ونوهت بأن المدينة بها مطعم خاص يتسع لـ 150 شخص وقاعة تتسع لـ 100 مقعد.