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الاحد16 اكتوبر

مرشدة أسرية: الأنوثة ليست مرتبطة بالجمال

منذ 24 ثانية
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مرشدة أسرية: الأنوثة ليست مرتبطة بالجمال
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أكدت المرشدة الأسرية أماني القاضي، أن الأنوثة معناها “واسعط وليست فقط مرتبطة بالجمال، معتبرة الخلط بينها وبين الجمال قصور كبير.

وقالت القاضي خلال برنامج “سيدتي” : “الإعلام والبرامح والإعلانات كلها تصب على الظاهر والشكل الخارجي للمرأة، لكن معنى الأنوثة أعمق من ذلك”.

وتابعت: “مقاييس الجمال متفاوتة ما في أي إنسان إلا أنه جميل لكن كيف هو يبرز هذا الجمال”، مضيفة: “الأنوثة حالة داخلية مرتبطة بفطرة المرأة، وبأنها تؤمن أن القوة الناعمة أقوى من القوة الصلبة”.

وأشارت إلى أن الطاقة الأنثوية فيها القدرة والاحتواء واللطف والحكمة والثقة بالنفس أيضا.

ولفتت إلى أن إظهار الأنوثة له مقامه ومكانه المناسب، موضحة أن البعض يفسر لطف ونبرة صوت المرأة بشكل خاطيء.

 

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