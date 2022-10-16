مرشدة أسرية: الأنوثة ليست مرتبطة بالجمال

أكدت المرشدة الأسرية أماني القاضي، أن الأنوثة معناها “واسعط وليست فقط مرتبطة بالجمال، معتبرة الخلط بينها وبين الجمال قصور كبير.

وقالت القاضي خلال برنامج “سيدتي” : “الإعلام والبرامح والإعلانات كلها تصب على الظاهر والشكل الخارجي للمرأة، لكن معنى الأنوثة أعمق من ذلك”.

وتابعت: “مقاييس الجمال متفاوتة ما في أي إنسان إلا أنه جميل لكن كيف هو يبرز هذا الجمال”، مضيفة: “الأنوثة حالة داخلية مرتبطة بفطرة المرأة، وبأنها تؤمن أن القوة الناعمة أقوى من القوة الصلبة”.

وأشارت إلى أن الطاقة الأنثوية فيها القدرة والاحتواء واللطف والحكمة والثقة بالنفس أيضا.

ولفتت إلى أن إظهار الأنوثة له مقامه ومكانه المناسب، موضحة أن البعض يفسر لطف ونبرة صوت المرأة بشكل خاطيء.

أماني القاضي – مرشدة أسرية وكوتش معتمد: الأنوثة معناها واسع وليست فقط مرتبطة بالجمال والخلط بينها وبين الجمال قصور كبير @AmaniAlqadi9#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uXPhbwZkIa — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 16, 2022