سجل سجن إيفين بطهران، الذي اقتحمه الثوار الإيرانيين يوم أمس، وقائع مروعة لضرب وسحل وتعذيب وممارسات تنتهك حقوق الإنسان بدعم ورعاية النظام الإيراني.

ووثقت لقطات مسربة من داخل السجن وقائع مروعة لتعرض المعتقلين داخل السجن لأشكال متعددة من العنف والتعذيب الجسدى.

كما وثقت هذه اللقطات محاولات بعض السجناء إنهاء حياتهم بالانتحار مستخدمين في ذلك قطع زجاجية لقطع شرايين أجسامهم هربا من الجحيم الذي يعيشون فيه داخل السجن.

وكان سجن إيفين الذي يحتجز فيه نظام الملالي العديد من السجناء السياسيين، قد شهد يوم أمس اشتعال النيران فيه وأحداث مضطربة وإطلاق نار ما دفع عناصر الأمن بداخله للهروب، الأمر الذي يؤكد أن نظام الملالي يفقد السيطرة على زمام الأمور.

يذكر أن موجة تظاهرات غاضبة اندلعت في إيران منذ الشهر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.

وكشف قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، عن إصابة 850 من عناصر الباسيج، ومقتل 3 منهم خلال الاحتجاجات الجارية في إيران.