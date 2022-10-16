كشفت تقارير إيرانية عن عدد ضحايا الحريق الذي شهده سجن إيفين شمال العاصمة طهران الليلة الماضية، والذي شمل إطلاق نار وحرائق داخل السجن.

وأوضحت أنه نتج عن حريق الليلة الماضية في سجن إيفين مقتل 4 سجناء وإصابة 61 شخصًا.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأحد، المجتمع الدولي إلى اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع سجن إيفين.

وكانت “صدى” قد نشرت مقطع فيديو وثق أحداث سجن إيفين أمس السبت، وسط ترديد شعارات من قبل المحتجين: “يومك قرب يا خامنئي”.

ويعد سجن إيفين من أكبر السجون في إيران ويضم المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والمحامين، ويخضع لرقابة أمنية مشددة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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