حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام قطرة لوميجان لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين، أو استخدامها أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه قد يمتصها الطفل عن طريق الحليب، ودعت إلى مراجعة الطبيب قبل استخدامها.

وأوضحت الهيئة أن قطرة لوميجان تستخدم كعلاج لارتفاع ضغط العين، وتصرف من قبل طبيب عيون مختص، لافتة إلى أنه مؤخرا أصبح استخدامها لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وحددت الهيئة الأعراض الجانبية التي قد تسببها قطرة لوميجان، وهي تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين.

وأشارت إلى أنه عند استخدام جرعات عالية من القطرة قد تحدث تصبغات في قزحية العين، وتهيج وحكة بالعين، واحمرار طفيف بالعين، وألم في العين.