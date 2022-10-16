حذر استشاري الأمراض الصدرية الدكتور صالح الدماس من إشعال النار في الحطب للتدفئة في مكان مُغلق مؤكداً أن ذلك قد يؤدي للوفاة.

وقال خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية : ” ونحن على أبواب الشتاء نحذر من عملية إشعال الحطب في مكان مغلق والنوم قد لا يستيقظ هذا الشخص نهائياً والسبب استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون السام جداً”.

وتابع : ” عندما يتنافس غاز أول أكسيد الكربون مع الأكسجين ، قدرة أول أكسيد الكربون على الارتباط بالهيموجلوبين وهي المادة الناقلة للأكسجين في الدم تفوق قدرة الأكسجين بألف ضعف تقريباً لذلك يحدث التسمم بشكل فوري”.