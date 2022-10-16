قال الدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية، أن الذين يبدأون في التدخين بسن مبكر مُعرضين أكثر للإصابة بسرطان الرئة ممن يبدأون بسن متأخر.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج أن الشيشة أكثر ضرراً من السجائر و90% من حالات سرطان الرئة له علاقة بالتدخين.
وتابع أن الانبعاثات التي تنتج من احتراق التبغ في الشيشة تعادل الانبعاثات الناتجة من 20 سيجارة.
استشاري أمراض صدرية: الشيشة أكثر ضرراً؛ و90% من حالات سرطان الرئة له علاقة بالتدخين@AldammasDr@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oHSy8GGNwm
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 16, 2022
د.صالح الدماس (استشاري الأمراض الصدرية): الذين يبدأون في التدخين بسن مبكر مُعرضين أكثر للإصابة بسرطان الرئة ممن يبدأون بسن متأخر@AldammasDr@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LviwCKml2a
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 16, 2022
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