قال الدكتور صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية، أن الذين يبدأون في التدخين بسن مبكر مُعرضين أكثر للإصابة بسرطان الرئة ممن يبدأون بسن متأخر.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج أن الشيشة أكثر ضرراً من السجائر و90% من حالات سرطان الرئة له علاقة بالتدخين.

وتابع أن الانبعاثات التي تنتج من احتراق التبغ في الشيشة تعادل الانبعاثات الناتجة من 20 سيجارة.