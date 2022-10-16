توفي اليوم الأحد الشاعر والدبلوماسي عبدالله أبو راس، وسيُصلّى عليه عقب صلاة عصر غدٍ (الإثنين)، في جامع الراجحي بالرياض.

وأعلن نهار أبو راس ، نجل الشاعر الراحل، نبأ وفاة والده عبر تويتر قائلًا: “بقلوب راضيه بقدر الله انتقل إلى رحمة الله والدي الأب الشاعر الدبلوماسي أعز ما أملك: عبدالله محمد أبو راس، والصلاة عليه عصرًا يوم غد الإثنين في جامع الراجحي بالرياض، أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

وألف أبو راس العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، وكانت بداياته الشعرية عام 2008 بالتعاون مع كبار مطربي الوطن العربي، كما ألف أبرز وأهم الأوبريتات الوطنية أبرزها “لبيه يالحد الجنوبي”.

ومن أبرز أعماله “أوبريت الجنادرية 29″، و”اليوم الوطني 84″، وأوبريت “افتتاح كأس الخليج 22″، و”رعد الشمال”، و”لبيه الحد الجنوبي”، و”سلام من السعودية”.

عمل الشاعر الراحل في وزارة الخارجية منذ 25 عامًا متدرجًا في السلك الدبلوماسي من ملحق إلى وزير مفوض، وعمل في ممثليات المملكة في الخارج لمدة 13 عامًا، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات.