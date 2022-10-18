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الثلاثاء18 اكتوبر

“موديرنا” تقدم لقاح جديدة لفيروس كورونا لتوصيله إلى أفقر الدول

منذ 11 دقيقة
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أعلنت شركة موديرنا للأدوية عن موافقتها على تقديم لقاح جديد متكيف مع فيروس كورونا للمخطط العالمي، الذي يهدف إلى توصيل اللقاحات إلى أفقر الدول في العالم.

وتفصيلا، ستقوم شرك التكنولوجيا الحيوية وتحالف اللقاحات جافي بإلغاء صفقة التوريد الحالية للقاحات، بناءً على سلالة الفيروس التاجي الأصلية.

وستوفر موديرنا ما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاحاتها الجديدة المتغيرة بأدنى سعر متاح اعتبارًا من عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن جافي تقدم مبادرة كوفاكس جنبًا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية والهيئات العالمية الأخرى، حيث قدم المخطط 1.79 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى 146 دولة.

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