صرح رئيس الطائي تركي الضبعان، أن النادي عصامي وسيكون مانشستر سيتي السعودية، كما أنه سينافس على دوري روشن السعودي.
وتفصيلا، قال “الضبعان” في حديثه عن نادي الطائي: “الطائي ناد عصامي ولا نخضع لأي ناد وسندافع عن حقوقنا بقوة، والاحتراف غير المفاهيم”.
وتابع عن تشابه الطائي مع مانشستر يونايتد: “إذا نظرنا لمنصور بن زايد عندما استحوذ على نادي مانشستر سيتي كان من ضمن أندية الوسط، ولكنه استطاع التعاقد مع صفوة اللاعبين وغير وضع الفريق”.
وأضاف: “بإذن الله الموسم المقبل الطائي سيكون مختلفاً وسننافس على لقب الدوري ضمن مصاف أندية الكبار”، وذلك بحسب حواره مع برنامج “أكشن يا وليد”.
تجدر الإشارة إلى أن نادي الطائي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة.
تركي الضبعان – رئيس #الطائي: الطائي نادي عصامي وسيكون #مانشستر_سيتي السعودية وسننافس على الدوري
#الطائي_الهلال#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 17, 2022
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