أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء،أن ملعب كرة القدم الذي شهد حادث التدافع الدامي في وقت سابق من هذا الشهر وأدى لسقوط أكثر من 130 قتيلاً سيهدم ويعاد بناؤه من جديد.

وقال ويدودو في تصريحات صحفية، بعد لقاء رئيس الفيفا جاني إنفانتينو:” بالنسبة إلى ملعب كانجوروهان في مالانغ، سنهدمه ونعيد تشييده بما يتوافق مع معايير الفيفا، مع منشآت مناسبة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين.”

يُذكر أنه كان هناك 40 طفلاً من بين قتلى حادث التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في أكتوبر.