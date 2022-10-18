أيدت محكمة التمييز، حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى، يقضي بالسجن 20 عاما على تاجر خضار بعد إدانته بقتل ابن عمه في لواء الرمثا شمالي الأردن.

وأوضحت محكمة الجنايات أن المتهم مذنب بإطلاق النار وقتل ابن عمه في شهر أغسطس 2019، وحكمت عليه بالعقوبة القصوى (السجن 20 عاما).

وكان بين المتهم وابن عمه خلافات مستمرة بشأن بيع الخضار في مكان سكنهما، وفي يوم الحادث التقى أبناء العمومة في الشارع ودار بينهما “جدال كبير”، حيث صعد الضحية إلى سيارته وكان على وشك مغادرة الموقع، لكن المتهم تبعه سيرا على الأقدام، وصوّب سلاحه نحوه وأطلق رصاصة واحدة أصابت رأسه وأردته قتيلا على الفور.