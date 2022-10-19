بدأ صانع السيارات البافاري العريق BMW أبحاثه على استخدام الوقود الهيدروجيني، وذلك قبل التفكير في نسب الانبعاثات الكربونية، فكان أول بحث عن هذا الوقود الصديق للبيئة في عام 1978.

وبدأت BMW في عام 2022 الحالي إنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية لسيارة بي ام دبليو iX5 Hydrogen وتخطط عدد محدود من سيارة الـ SUV الهيدروجينية.

ويعتقد رئيس الشركة أوليفر زيبسي أن موضة السيارات الكهربائية مع الوقت ستخبو وستعطي مساحة لمزيد من الابتكارات الصديقة للبيئة أيضا، لكن يكون المستقبل كهربائي بالكامل بل يمكن للوقود الهيدروجيني أن يلعب دورا حيويا و رئيسيا.

ومن جانبه، قال رئيس BMW: “بعد أن تنتهي موضة السيارات الكهربائية التي بدأت قبل 10 سنوات وهي الآن ما زالت تلقي زخما و مبيعاتها تنمو بسرعة مذهلة، سنجد موضة جديدة في عالم السيارات وهي المركبات الهيدروجينية”.

وأضاف: “سيكون الاتجاه التالي هو الهيدروجين، عندما تبدأ موجة التوجه نحو الهيدروجين سيكون أفضل شيء على الإطلاق”.