قال استشاري علاج الإدمان، فيصل الزكري، إن أحد البرامج التأهيلية للإقلاع عن المخدرات الفروسية وترويض الخيول، بجانب برامج أخرى تشمل التأهيل عن طريق العمل والفن.

وحذر الأسر من تذكير المتعافي بماضيه في مرحلة الإدمان لأن ذلك قد يسبب في انتكاس حالته الصحية وعودته للتعاطي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

ونوه بأن المشاعر السلبية تدفع إلى تعاطي المواد المخدرة بجانب الفراغ والملل،مضيفا أن برامج التأهيل تساعد في تعريف المدمن كيفية التعامل مع هذه المشاعر.

فيديو | استشاري علاج الإدمان د. فيصل الزكري: تذكير المتعافي بماضيه في مرحلة الإدمان سبب في انتكاس حالته الصحية وعودته للتعاطي#برنامج_اليوم pic.twitter.com/XbYFKKTP42 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 19, 2022

فيديو | استشاري علاج الإدمان د. فيصل الزكري: أحد البرامج التأهيلية للإقلاع عن المخدرات الفروسية وترويض الخيول #برنامج_اليوم pic.twitter.com/HO1JbxgLiF — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 19, 2022