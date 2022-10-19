علنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول للفصل الثاني من هذا العام التدريبي ١٤٤٣-١٤٤٤ هـ في مرحلة البكالوريوس المسائي في تخصصات تقنيات محاسبية و إدارة الأعمال وذلك على بوابة قبولي حتى يوم الخميس ٢٤ ربيع الأول الموافق ٢٠ اكتوبر.

كما يبدأ القبول في مرحلة الدبلوم الصباحي يوم الأحد القادم ٢٧ ربيع الأول الموافق ٢٣ أكتوبر ولمدة خمسة أيام في تخصصات متعددة تضم تخصص التجميل والعناية بالبشرة والعناية بالشعر ضمن قسم تقنية التزيين والتجميل. وتخصصات الموضة وتصميم الأزياء وإنتاج وتصنيع الأزياء ضمن قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء. وكذلك تخصصات قسم التقنية الإدارية والمالية التي تشمل أربع تخصصات وهي تقنيات الأعمال المكتبية وتقنيات محاسبية والتسويق والابتكار و الموارد البشرية.

أما الدبلوم المسائي فالتخصصات المتاحة هي تقنيات الأعمال المكتبية وتقنيات محاسبية و الموارد البشرية وتخصص الموضة وتصميم الأزياء.

وأكدت سعادة عميدة الكلية أ.أسماء حكمي أن الكلية التقنية للبنات بالرياض تُعد أحد الروافد التي تغذي قطاع الأعمال بالكوادر النسائية المؤهلة في تخصصات نوعية نلمس إقبالاً كبيراً من بنات الوطن على الالتحاق بها، وذلك مصداقاً لما وضعته القيادة الحكيمة -حفظها الله- من رؤى واقعية تتوافق وعزيمة الفتاة السعودية وقدرتها على الإسهام في بناء هذا الوطن و المشاركة في ازدهار اقتصاده ونهضته المستدامة.