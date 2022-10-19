أوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت هدفاً محدداً لقطاع الصناعة من خلال التوسع في الصناعات المتقدمة.

وقال السالم :” أصبح لدينا الآن في منظومة الصناعة والثروة المعدنية هدف واضح تعمل عليه جميع الجهات في المنظومة”.

وأضاف “نعمل كمنظومة واحدة ولكن أضيف الآن إطلاق هذه الاستراتيجية بالأمس، إلى جانب الدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة لهذا القطاع”.