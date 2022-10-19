يضاف لفوائد البصل نوعا يمكن تناوله مثل تناول الفواكه، وإضافته لبعض الأطعمة والمواد المعلبة والمثلجات مثل الآيس كريم، وهو البصل الأحمر، الذي ينمو في مدينة تروبيا الإيطالية، والذي يمكن صنع المربى منه أيضًا.

وتتم زراعة هذا البصل في جزء صغير من تروبيا جانب البحر. عندما تتمّ زراعته في منطقة أبعد يخسر المذاق الحلو التي يتميز به.

يحتوي بصل تروبيا كمية قليلة من أسيد بيروفيك Pyruvic Acid وكمية قللية من السولفور Sulfur الأمر الذي يخفّف من حدّيته لذلك تظهر حلاوته أكثر.

ويحتوي هذا النوع من البصل على كمية سكر أقل من أنواع أخرى من البصل الأمر الذي يجعله مثالياً لتحضير المربى وكذلك الأيس كريم.