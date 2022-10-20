أفادت غرفة تجارة طهران أن انقطاع الإنترنت لمدة شهر في ⁧‫إيران‬⁩ تسبب في خسائر مالية تزيد على 80 ألف مليار تومان في شركات القطاع الخاص، مما يعادل ميزانية بناء لمدة 4 أشهر للبلد.

وعلى الرغم من أن قطع الانترنت جاء بعد اندلاع الاحتجاجات، إلا أن امتداد الاحتجاجات لأكثر من ٣٥ يومًا أصبح النظام بين أمرين إما ضربة اقتصادية موجعة تقضي على الاقتصاد أو زيادة أعداد الثوار على النظام مما يعني أنه في كلتا الحالتين ذهب لا محالة.

يُذكر أن التومان كانت العملة الرسمية في إيران حتى العام 1932 وينقسم التومان إلى 10,000 دينار، وأصل كلمة تومان يرجع إلى كلمة التركية تومين والتي تعني 10,000، وعلى الرغم من أن الريال هو العملة الرسمية، إلا أن الإيرانيين يستخدمون التومان في الحياة اليومية.