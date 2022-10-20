تستعد منطقة القصيم لافتتاح مطار غرب الرس التابع لنادي الطيران السعودي على مساحة 17 مليون متر مربع.

ويهدف المشروع لاستضافة الأنشطة المختلفة في المنطقة إشارة لنشر ثقافة الطيران وعلومه وتهيئة البيئة المناسبة لتعلم الطيران، وذلك من خلال أكاديمية متخصصة للطيران الخاص والتدريب وعدد من التخصصات الأخرى في علوم الطيران.

ومن جانبه، قال فايز الحربي رئيس الغرفة التجارية، إن المشروع استثماري نوعي للمنطقة وسيكون له عوائد استثمارية كبيرة على الغرفة التجارية الممولة لهذه المشروع وعلى نادي الطيران السعودي، وسيجلب استثمارات لمنطقة القصيم، بحسب قناة “الإخبارية”.