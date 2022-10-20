تمتلك شركة تويوتا أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود في المملكة، وليست سيارات الهايبرد فقط، فحتى يارس الجديدة كليا قادرة على سير مسافة تتجاوز 22 كيلومتر باللتر الواحد، ويمكنك أن تحصل على كفاءة ممتازة من خلال أسطول تويوتا هايبرد إلى جانب العديد من المميزات الهايبرد الأخرى.

وقدمت تويوتا عدة نصائح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود لجميع السيارات وتضمنت التالي:

– إخراج الحمولة غير الضرورية من صندوق الأمتعة.

– تحقق من ضغط الإطارات والتزم بعمل فحص أسبوعي للتأكد من النفخ الصحيح للإطارات.

– خطط لمسارك من أجل تجنب الاختناقات المرورية وتقليل احتمال التعطل في الطريق.- أغلق النوافذ والسقف عند القيادة بسرعة تزيد عن 45 ميل في الساعة (72 كيلومتر تقريبا).

– حافظ على سرعة ثابتة بقدر الإمكان ولا تتجاوز السرعة المحددة.

– القيادة بسلاسة وحاول تجنب الفرملة أو التسارع المفاجئ.

بينما نصائح تحسين كفاءة استهلاك الوقود لسيارات الهايبرد جاءت كالتالي:

– قُد في وضع “البطارية الكهربائية” بقدر الإمكان واستخدام التسارع بلطف واضغط عليه بخفة لكن باستمرار.

– الوضع “الاقتصادي” ممتاز في تقليل استجابة الخانق العدوانية ما يحسن من الكفاءة.

– الكبح اللطيف والمبكر، وكذلك الكبح المتجدد يُبقيان على وضع “البطارية الكهربائية” فترة أطول.

– تجنب الاستخدام المستمر أو المكثف لأنظمة مثل مكيفات الهواء والأضواء والمساحات لأنها تزيد من استهلاك الطاقة.