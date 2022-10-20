على خلفية سقوط طفل بخزان صرف صحي في القصيم، كشف والد الطفل عن تفاصيل حالته الصحية.

وأوضح والد الطفل خلال برنامج “ياهلا”، أن ابنه في تحسن وخرج من المستشفى بعد 3 أيام قضاها داخل المستشفى منهم يومين في العناية المركزة.

وأشار إلى أن الخزان الذي سقط فيه طوله يصل إلى 5 أمتار تقريبا، موجها شكره للمواطن الذي أنقذه وأجرى له الإسعافات الأولية قبل الذهاب للمستشفى.

ومن جانبه تحدث عبدالله العضياني شقيق منقذ الطفل، موضحا أنهم سمعوا صوت صراخ، وقام شقيقه بالنزول إلى الخزان وانتشل الطفل، ومن ثم قام هو بعمل الإسعافات الأولية قبل مجيئ الهلال الأحمر.

يذكر أن الواقعة تعود عندما كان الطفل يسير بجانب والدته أثناء خروجها لتفريغ نفايات المنزل، وفي غفلة منها ذهب للهو فوق غطاء خزان صرف صحي، وفورًا سقط داخله.

شاب ينقذ طفل سقط في خزان صرف صحي ويعيده للحياة.. يوسف العتيبي أبو غيث (والد الطفل) يروي تفاصيل الواقعة ويكشف عن الحالة الصحية لنجله بعد عملية انقاذه @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bQW1OLL0G5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2022

شاب ينقذ طفل سقط في خزان صرف صحي ويعيده للحياة.. عبدالله العضياني (شقيق المنقذ) يتحدث لياهلا تفاصيل عملية انقاذ الطفل @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NqGYZ9saB4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 20, 2022

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