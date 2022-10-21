قامت مساعدة إدارية بإحدى المدارس الابتدائية في تبوك، بإنقاذ حياة طالب أثناء اليوم الدراسي بعد ابتلاعه عملة معدنية، ما تسبب في إصابته باختناق شديد.

وتفصيلاً، عندما انتبهت المساعدة الإدارية للطالب خلال ابتلاعه عمله معدنية وهو يقف مع زملائه في مقصف المدرسة، أسرعت على الفور لمساعدة الطالب، حيث قامت بإجراء الإسعافات الأولية له عبر الضغط على قفصه الصدري حتى خرجت العملة المعدنية من فمه.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، كرّمت المساعدة على موقفها السريع تجاه الطالب، مُشيرة إلى أنها تفخر وتعتز بمثل هذه النماذج المشرفة في المدارس.