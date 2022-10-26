كشف سعد الملحم، استشاري جراحة السمنة والمناظير، أسباب العودة لزيادة الوزن بعد عمليات التكميم.

وقال أن سبب ذلك هو الجراحة ذاتها وعدم خبرة الجراح، وعدم التزام المريض بالتعليمات الطبية والأدوية والمتابعة، وعدم التغذية والنشاط البدني وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وشدد على ضرورة إجراء عملية الجراحة متخصص لتجنب أي أخطاء في العملية، مضيفا أن هناك اتجاه شديد لعمليات التكميم أكثر من تغيير المسار لعدة أسباب منها سهولة إجراء هذه العمليات وسهولة اتباع التعليمات فيها بالنسبة للمريض.

د. سعد الملحم – استشاري جراحة السمنة والمناظير: العودة لزيادة الوزن بعد عمليات التكميم سببها الجراحة ذاتها وخبرة الجراح وتخصصه، والتزام المريض من عدمه #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Eq2cOEqTlT — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 26, 2022