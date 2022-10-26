مدير هيئة البيئة في الكويت: ندعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة (فيديو)

أكد مدير هيئة البيئة في الكويت الشيخ عبدالله الحمود الصباح أن بلاده تدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة لأجيالنا.

وقال الصباح :” نتواجد اليوم في المملكة لدعم جهود المؤتمر الخاص بالشرق الأوسط الأخضر، ونشكر المملكة على جهدها في بناء مثل هذه المبادرة التي يتم من خلالها زراعة الأشجار”.

وأضاف ” نحن في دولة الكويت داعمين جدا لهذه المبادرة وسنسعى بالتضامن والتكامل مع الدول ذات الاختصاص لزراعة المليارات من الأشجار في المناطق المختلفة، وكذلك إيجاد حقول كهروضوئية لاستقطاب الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية “.