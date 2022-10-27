أكدت الأخصائية النفسية نوف القنيبط أن أولويات واهتمامات الشباب اختلفت الآن حيث أصبحت السيارة أهم من البيت لديهم.

وقالت القنيبط :” حين تتكلم الآن إلى أحد الشباب وتسأله ما هدفك في الحياة يقول لك أهدافي أن اشتري سيارة فارهة”.

واستنكرت القنيبط طريقة تفكير الكثير من الشباب الذين لا يرتبون أولوياتهم، معلقة “يجب أن تفكر في امتلاك بيت أو شقة أولا قبل أن تفكر في امتلاك سيارة، وهكذا يجب أن ترتب أولوياتك “.