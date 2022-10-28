أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 حقوق لمستخدمي الأجهزة الطبية المنزلية، منها أن تتضمن البطاقـة التعريفيـة المثبتة على الجهاز بشكل واضح على تاريخ صلاحية استخدام الجهاز عندما يتطلب الأمر ذلك.

وأضافت أن الحقوق تضمنت أيضا التأكـد مـن وجـود كتيب مرفق للإرشـادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهـاز الطبي المنزلي والعناية بـه مع أحقية المستخدم الحصول على شرح طريقة الاستخدام للجهاز الطبي سـواء مـن الممثل المعتمد أو الموزع.

وأشارت إلى أنه يحق للمستخدم التأكد من حصول الأجهزة الطبية على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن تكون البطاقـة التعريفية للجهاز الطبـي تحتوي على معلومات الاتصال بمراكـز المساعدة الفنية، بجانب والتأكد من وجـود ضمان للجهاز الطبي وتوفر خدمات ما بعد البيع.