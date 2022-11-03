أفادت وكالة “أسوشييتدبرس” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أصبحت قريبة من امتلاك أسلحة نووية تطال جميع المدن في الولايات المتحدة بعد التجارب الصاروخية المكثفة التي أجرتها في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الخميس:” لعدة أشهر، كان المسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتوقعون أن تقوم كوريا الشمالية باختبار قنبلة نووية”، مُشيرة إلى أنها ستكون التجربة السابعة من نوعها، وسيقابل بقرار في الأمم المتحدة لفرض عقوبات أشد.

وأضافت : “من المهم أن نلاحظ أن كل اختبار أسلحة كوري شمالي سواء كان لصاروخ أقصر مدى أو قنبلة نووية؛ يجعل علماء بيونغ يانغ أقرب إلى هدفهم النهائي المتمثل في إنتاج ترسانة نووية تعمل بكامل طاقتها وقادرة على استهداف كل مدينة في البر الرئيسي للولايات المتحدة”.

وحول وجود شك أن كوريا الشمالية ستستخدم هذه القنابل أولاً في مواجهة القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، ردت مؤخرًا قائلة:” إنها ترد على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية التي تعتبرها بروفة لغزو.