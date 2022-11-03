أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2022.

وتواجد في القائمة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، والفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد.

كما ضمت القائمة كل من تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد، ولويس دياز لاعب ليفربول، وإيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفيسكي نجم برشلونة، وساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، وكيليان مبابي وليونيل ميسي لاعبي باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد..

وفي قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل ناد للرجال، جاء الهلال، وفلامنغو البرازيلي، ليفربول، مانشستر سيتي، ميلان، بالميراس، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، روما، والوداد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أفضل لاعب للرجال لهذا العام خلال البث المباشر لحفل جوائز غلوب سوكر في 17 نوفمبر 2022 في دبي.