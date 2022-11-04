أفادت منصة “بيين ويل” المختصة في شؤون الصحة، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم يلحق ضررا بالمعدة والهرمونات، كما يصيب الإنسان بالتوتر.

وحذرت أوليفيا هادلاند، المختصة في شؤون التغذية، من شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ ، مشيرة إلى أنها تضر بالجهاز الهضمي، وذلك لأن القهوة مشروب ذو طبيعة حمضية.

وقالت المختصة ” لا يستحب أن تدخل القهوة المعدة وهي ما تزال فارغة، بل يستحسن تناول طعام مفيد قبل شربها، مثل البيض أو حتى الفواكه الغنية بالعناصر المغذية.

وأضافت أن أضرار شرب القهوة صباحاً قبل الفطور، لاتقتصر على بعض التوتر فقط، بل تمتد إلى ظهور حب الشباب على الوجه، بسبب الاضطراب الذي يلحق بالهرمونات.