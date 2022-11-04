سادت حالة من الفوضى في جلسة للبرلمان الفرنسي،بسبب إهانة عنصرية لنائب من ذوي البشرة السمراء، ما أدى إلى تعليق الجلسة بعد أن ارتفعت الأصوات المنددة بهذه الإهانة من قبل بعض النواب.

وقرر البرلمان الفرنسي تعليق جلسته بعد أن صرخ عضو في حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف في وجه النائب في البرلمان ذوي البشرة السمراء، كارلوس مارتينز بيلونغو، قائلاً: “ارجع إلى أفريقيا”.

وقال حزب “فرنسا المتمردة” اليساري، في تغريدة على تويتر، أن نائبه بيلونغو كان يلقي كلمة أمام المجلس عندما صرخ عضو يميني متطرف قائلاً: “ارجع إلى أفريقيا!”.

وتابع الحزب أن “اليمين المتطرف يظل كما كان دائماً عنصرياً ومثيراً للغثيان”، مشيراً إلى أنه “يجب إعلان عقوبة على الفور”.

وكشف مقطع فيديو مقاطعة النائب اليمني المتطرف وهو يتفوه بكلمات عنصرية على النائب كارلوس مارتينز بيلونغو، عندما كان يلقي كلمته أمام النواب، ما دفع بعض النواب إلى التدخل لرفض الأسلوب الذي تحدث به النائب المتطرف.