علقت إدارة الإعلام والاتصال على تغريدة اعتذار الإعلامي صالح الطريقي اتحاد كرة القدم عن حضور مباريات “الأخضر” في كأس العالم.

وقال الحساب الرسمي لإدارة الإعلام والاتصال عبر تويتر: “السلام عليكم لم يتم توجيه دعوة خاصة لشخصكم، إنما تم توجيه الدعوات لمسؤولي البرامج الرياضية تقديرًا لرسالتهم الإعلامية لترشيح من يرونه من ضيوف البرامج، حيث تلقت إدارة الإعلام عن طريق الإيميل ترشيحكم من قناة 24، وتم التواصل هاتفيًا مع المرشحين، وللعلم الدعوات لا تشمل المصروف”.

وكان الطريقي قد اعتذر عن قبول دعوة اتحاد الكرة ، وذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، حيث قال:”تنويه، من جديد قدم اتحاد الكرة دعوة خاصة مغطاة التكاليف سفر وسكن ومصروف لحضور كأس العالم، وقدمت اعتذاري لهم بحجة “أن هذا مال عام لا يحق للإعلامي أخذه”.

وأضاف: “رجاء لكل المؤسسات الكف عن تقديم الدعوات المدفوعة بصفتي إعلامي، لأني سأرفضها، محبتي”.