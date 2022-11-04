تحدث الدكتور طلال القوفي المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن تفاصيل نجاح مركز القلب بمستشفي فيصل التخصصي في نقل وزراعة قلب من متبرع إماراتي إلى مريض بالرياض.

وتفصيلا، قال “القوفي” في حديثه: “قمنا بالتنسيق مع الزملاء في الإمارات لنقل العضو، حيث استغرق وقت عملية نقل القلب من الإمارات إلى زراعته في الرياض 3 ساعات و20 دقيقة وهذا رقم قياسي”.

فيما أكد الدكتور فيصل العمري مجري عملية زراعة القلب، أن المريض أفاق خلال 12 ساعة وهو بصحة وسلامة، مشيرا إلى أن المشكلة كانت مع زحام الرياض لأنها كانت وقت ذروة؛ لذلك تم الاستعانة بالطائرة العمودية، بحسب برنامج “الراصد”.

فيديو | المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء د. طلال القوفي: استغرق وقت عملية نقل القلب من الإمارات إلى زراعته في الرياض 3 ساعات و20 دقيقة وهذا رقم قياسي#الراصد pic.twitter.com/YLe31zs4au — الراصد (@alraasd) November 3, 2022