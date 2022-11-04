امرأة تقتل زوجها رميًا بالرصاص بسبب زواجه الثاني

قتلت امرأة عراقية، اليوم الخميس، زوجها بإطلاق الرصاص على رأسه في محافظة النجف، جنوب العراق.

وتفصيلاً، أفادت مصادر صحفية بأن امرأة تبلغ من العمر (34) عامًا أقدمت على قتل زوجها رميًا بالرصاص، بسبب زواجه من امرأة ثانية سورية الجنسية في منطقة الجمعيات وسط محافظة النجف”.

وقالت المصادر ذاتها، أن المرأة فرَّت إلى جهة مجهولة بعد قتل زوجها، فيما تجري قوات الأمن عملية متابعة لها للقبض عليها.

والجدير بالذكر أن خلال الآونة الأخيرة، ارتفعت نسبة الجرائم في عدد من المدن العراقية والتي دائمًا ما يقوم بها بعض أفراد العائلة؛ بسبب مشاكل عائلية تتعلق بالأموال والخلافات الأخرى.