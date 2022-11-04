كشف نظام الملالي القناع عن بعض ممارساته اللأخلاقية والهمجية في حشد مؤيديه؛ لإيهام الشارع الإيراني بأنه يتمع بمؤيدين بالرغم من فشله خلال ال٤٨ يومًا الماضية على الحشد؛ وذلك بعد ارتفاع عدد معارضية حتى بات محصورًا في اتباعه المقربين.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله اليوم لمجموعة من السيدات يجلن الشوارع في مدينة مشهد بأطفالهن، وعلى مايبدو أن الأوامر جاءت بشكل مفاجئ صباح اليوم الجمعة بعد توعد المعارضة بيوم لاينساه نظام الملالي.

ويكشف الفيديو الذي أثار حفيظة الكثير من الإيرانيين استغلال النساء أو مايعرف بالحجيات في أعمال مشبوهة في الوقت الذي يوصف نفسه بأنه يحمي المرأة والدين.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.