أعلنت Geely الصينية عن مركبتها الجديدة الفاخرة التي صممت لتكون سيارة عائلية توفر لركابها أفضل معايير الحداثة والرفاهية.

وتتوافر Geely Zeekr 009 بهيكل ميني فان مميز من حيث تصميم المصابيح والواجهة الأمامية، يبلغ طوله 5 أمتار و20 سنتيمترا، وعرضه 202 سم، وارتفاعه 185 سم، بالإضافة إلى أنه مزود بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا.

وصممت واجهة القيادة في السيارة ليوجد فيها أقل حد ممكن من الأزرار التقليدية إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية وشاشة تحكم كبيرة في المنتصف، وجهّزت الواجهة بأنظمة مولتيميديا متطورة.

كما زودت الأبواب بلوحات لمسية للتحكم بالنوافذ وأنظمة التكييف وأنظمة الإضاءة الداخلية، وزودت المركبة بـ 6 مقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على طاولات صغيرة قابلة للطي.

والجدير بالذكر أن هذه السيارة ستطرح بمحركات كهربائية بعزم 544 حصاناً تمكنها من الوصول إلى سرعة 190 كلم/سا، وستحصل على بطاريات تكفيها لقطع مسافة 676 كلم باشحنة الكاملة تقريبًا.