تحدث نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، يوسف الثنيان، عن المسرحية التي ستُجسد مسيرته.

وقال الثنيان أن الفكرة جاءت من تركي آل الشيخ وتحدث معه بخصوصها، لكنه في الحقيقة لم يتقبل الأمر في البداية.

وتابع في حديثه لبرنامج “صدى الملاعب” أنه تساءل كيف يشارك لاعب في مسرحية؟، ثم بعد ذلك تقبل الفكرة ووجد أنها فكرة جيدة وممتازة.

ووجه الثنيان الشكر لتركي آل الشيخ على الفكرة، وأعرب عن تمنياته بأن تعجب الجمهور وتشهد إقبال كبير من الجمهور، وتدخل الفرح والسرور على الجماهير.

واختتم بأنه سيشارك بصفة شخصية، حيث ستبدأ المسرحية منذ بداية حياته، مروراً بدخوله مجال كرة القدم حتى اعتزاله.