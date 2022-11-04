انتظم الثنائي “سلطان الغنام، ناصر الدوسري” في معسكر الأخضر يوم أمس الخميس، وأكتفيا اليوم بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

وأدى المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واشتملت الحصة التدريبية على تمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يواصل”الأخضر” يوم غدٍ السبت استعداداته بحصة تدريبية على “ملعب قصر الامارات”.