أكدت أخصائي أول اجتماعي فاطمة الشريف، أن أهم أسباب التنمر تبدأ من البيت.

وقالت “الشريف” خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن المتنمر شخص ضعيف جدًّا ولديه مشاكل ويعاني من ضعف ثقته بنفسه وقدراته.

وأضافت أن المفروض ألا نتضايق من الشخص المتنمر إذا علمنا حقيقته داعية الأهل والأسرة والوالدين إلى تعزيز الثقة بنفس أبنائهم من خلال زيادة تعزيزهم ومحبة أنفسهم لذواتهم وأشكالهم.

وحذرت الشريف من عبارات قد تستخدمها الأمهات والآباء جهلًا منهم؛ مثل: “من زين وجهك”، أو “من زين شكلك”، محذرة من أن العنصرية لها تأثير سلبي كبير على الصحة النفسية.

وتابعت : “تعرض الطفل لتنمر في المدرسة قد ينشأ منه إنسان مضطرب في الشخصية، خجول لا يستطيع التحدث ويشعر بالدونية مقارنة بأصحابه، ولا يستطيع تكوين علاقات اجتماعية، وبالتالي يؤثر على مستقبل طفل كامل”.

ولفتت إلى أن العنصرية والتنمر ظاهرتان موجودتان في كل المجتمعات، ومن بينها مجتمعاتنا العربية، ولكنها لدينا بشكل كبير لأنها موروثة.