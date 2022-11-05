سفير المملكة لدى لبنان: رسالتنا تعكس حرص القيادة للحفاظ على استقرار لبنان

أكد وليد البخاري سفير المملكة لدى لبنان، أن رسالة المملكة تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة لبنان.

وقال “البخاري” خلال الاحتفال بالذكرى الـ33 لاتفاق الطائف في بيروت: “الأهم هو المحافظة على الوفاق الوطني لأنه تجسيدٌ لمرحلة مر بها لبنان وشعب لبنان الشقيق”.

وتابع: “اليوم نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نجسّد صيغة العيش المشترك بركائزه التي عالجها ميثاق الطائف، خاصة ما يتعلق بتحديد محورية الكيان اللبناني والحفاظ على هوية لبنان وعروبته”.

كما أشار إلى أن المملكة والمجتمع الدولي يحرصان على مضمون اتفاق الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك؛ لأن البديل سيكون مزيداً من الذهاب إلى المجهول.