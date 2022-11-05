أكد فيصل العتيبي مدير إدارة حماية المسافرين، أن اللائحة تنص على دفع التعويضات في حال فقدان أو تلف أمتعة المسافر.
وتفصيلا، قال “العتيبي” في حديثه: “على المسافر في حال واجه فقدان أو تلف في أمتعته التوجه فورًا للناقل الجوي وتسجيل مطالبته للتعويض”، بحسب برنامج ” صباح السعودية”.
وتابع: “يجب أيضًا على المسافر في حالة وجود أغراض ثمينة تسجيلها في نموذج معين وإذا أراد شحنها يتوجه للناقل الجوي ويطلب منه ذلك وإذا فقدت يتم دفع التعويض عنها”.
#من_السعودية | على المسافر في حال واجه فقدان أو تلف في أمتعته التوجه فورًا للناقل الجوي وتسجيل مطالبته للتعويض.. فيصل العتيبي مدير إدارة حماية المسافرين في الطيران المدني. #قناة_السعودية pic.twitter.com/qQ6ezcyV5D
— قناة السعودية (@saudiatv) November 5, 2022
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