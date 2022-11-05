ضبطت الجهات الأمنية عمالة مخالفة تدير مصنعا للبلاستيك داخل أحياء سكنية، وذلك بتكاتف 14 جهة حكومية.

وقال أحد منسوبي الجهات الرقابية لقناة الإخبارية أن العمالة المخالفة تستخدم مستودعا غير مرخص لتخزين جبال من البلاستيك والمواد سريعة الاشتعال فضلا عن المكن المستخدم في طحن المواد .

ولفت إلى أن الأسلاك الكهربائية مخالفة والمحل لا يحمل أي تصاريح وعمالة مخالفة وهناك آثار حريق بالداخل ويجب إغلاقه على الفور.