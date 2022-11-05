أوضح المختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، الفرق بين السجل التجاري ووثيقة العمل الحر.

وقال الشمري: “أهم الفروقات أنك بوثيقة العمل الحر على المستوى الشخصي لا تتقيد بالشروط والمعايير المطلوبة في السجل التجاري، وكذلك الرسوم المطلوبة”.

وأوضح أن وثيقة العمل الحر تهدف لتنظيم آليته وتمكن صاحبها من الاستفادة من كافة الخدمات دون التقيد في عمل بأي القطاعات الموجودة، مضيفا: “وثيقة العمل الحر تعتبر باكورة الدخول في القطاع الخاص”.