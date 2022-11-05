أوضح ماجد العامر المهتم بعالم الأنمي، أنه ترك وظيفته بأحد المستشفيات للتفرغ لصناعة الأنمي.

وقال العامر خلال برنامج “ياهلا”: “كنت مترجم في مسشتفى واستقالت للتفرغ للانمي، وفتحنا متاجر أون لاين”، مشيرا إلى أن متوسط دخله شهريا 10 آلاف ريال.

وأشار إلى أن الإقبال على معرض الانمي السعودي في واجهة الرياض أذهل اليابانيين، مؤكدا أن صناعة الأنمي في السعودية تشهد تطورا كبيراً بأيدي شباب سعودي.