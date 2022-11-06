حث مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على إتاحة المجال لكبار السن لتنفيذ بعض المهام اليومية الخاصة بهم نظراً لوجود فوائد صحية لذلك.

وأشار مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه يُنصح طبياً بأن يقوم كبير السن بمهامه اليومية التي لا تتطلب جهداً عالياً مثل التسوق للمنزل، وري النباتات، وممارسة الرياضة.

وأوضح أن هذه الأنشطة تتميّز بفوائدها الصحية الكبيرة، حيث تزيد من مستوى النشاط البدني للفرد، وتساعد على تحفيز الذاكرة، وتحسّن من القدرات العقلية.

ولفت إلى أن هناك انعكاسات إيجابية لقيام كبار السن ببعض المهام اليومية منها الرضا عن النفس، وشعورهم بأنهم لا يزالون أشخاصاً فعالين في المجتمع.