عثرت الشرطة على مغني الراب الأميركي آرون كارتر، الذي بدأ مسيرته الفنية منذ الطفولة، مقتولاً في منزله قرب لوس أنجليس.

ويُشار إلى أن كارتر اشتهر في سن صغيرة كمغني بوب، ورافق فرقة “باك ستريت بويز” التي كان شقيقه عضوا بها في جولاتهم الغنائية، قبل أن يمضي في مسيرته المهنية بموسيقى الراب والتمثيل.

وأصدر ألبومة الأول عام 1997 عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات فقط، وأصبح من نجوم موسيقى البوب وهو في هذه السن الصغيرة، واعتاد الظهور كضيف في برنامج “نيكلوديون”.

والجدير بالذكر أنه لم ترد أنباء عن وجود شبهة جنائية في وفاة كارتر، حتى الآن .