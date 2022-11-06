اقتحم مئات من نشطاء البيئة، مدرج مطار شيفول الهولندي السبت، ومنعوا إقلاعها لساعات بعدما جلسوا أمام عجلاتها.

ووثق مقطع فيديو لتجمع المئات بالمطار في مظاهرة ضد التلوث نظمتها منظمة “غرينبيس” وجماعة “إكستنشن ريبليون” المدافعة عن المناخ.

وقالت الشرطة العسكرية المكلفة بأمن المطار في بيان لها: “ أنها نفذت عددا من الاعتقالات لأشخاص كانوا في أماكن بالمطار غير مسموح لهم بالوجود فيها”.

والجدير بالذكر الحكومة الهولندية أعلنت عن خطط في يونيو ليصبح الحد الأقصى لعدد الركاب في المطار 440 ألفا سنويًا، أي أقل بنسبة 11% تقريبًا عن معدلات عام 2019، مشيرة إلى تلوث الهواء ومشاكل المناخ.