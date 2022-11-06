أفادت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، بأن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، بعد أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها:” أن يوم العطلة سيكون في الثامن من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سينظم في دير ويستمنستر.”

فيما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك: “تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا”، معبرًا عن أمله في أن يكرم الشعب “تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد.

والجدير بالذكر أن الصحافة البريطانية قالت أن تتويج تشارلز الثالث سيكون أقصر وأقل تكلفة من تتويج والدته، نزولا عند رغبة الملك، إذ استغرق تتويج الملكة إليزابيث أكثر من ثلاث ساعات وجرى أمام 8251 مدعوا احتشدوا في الدير.