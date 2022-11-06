كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عن فتح باب التوظيف للوظائف الأمنية والإدارية بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظائف المتوفرة هي:
1- حارس أمن:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة.
– المهارات والخبرة المطلوبة حارس أمن
2- سكرتير:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– دبلوم ويفضّل الشهادة الجامعية في (تخصصات السكرتارية، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها، وغيرها.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/04/12هـ الموافق 2022/11/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي:
1- حارس أمن: هنا
2- سكرتير: هنا
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