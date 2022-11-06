كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، عن فتح باب التوظيف للوظائف الأمنية والإدارية بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظائف المتوفرة هي:

1- حارس أمن:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة.

– المهارات والخبرة المطلوبة حارس أمن

2- سكرتير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– دبلوم ويفضّل الشهادة الجامعية في (تخصصات السكرتارية، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها، وغيرها.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/04/12هـ الموافق 2022/11/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي:

1- حارس أمن: هنا

2- سكرتير: هنا