شهدت إيران اليوم الأحد، اندلاع حريق ثالث، هذه المرة في أنابيب نقل النفط في ميناء بندر ماهشهر جنوب إيران، وسط حديث عن إمكانية أن يكون الحادث “متعمدا”.

ونشب الحريق ظهر اليوم في أنابيب نقل النفط المؤدية إلى ميناء التصدير بندر ماهشهر في محافظة خوزستان مسفرا عن وقوع أضرار كبيرة.

وكشفت مصادر أن سبب الحريق هو “تسرب مواد كيماوية من صهاريج التخزين في ميناء التصدير” في ماهشهر، لكنها أشارت إلى احتمالية أن يكون الحادث “متعمدا”.

يذكر أن حريقين آخرين اندلعا اليوم الأحد في محطة وقود في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، فيما اندلع حريق هائل في مبنى مكون من 15 طابقا في طهران.

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